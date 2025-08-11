Escolas da rede municipal terão ingresso grátis em novo parque temático

Mundo em Miniatura é um dos parques temáticos - Foto @correianews

Campos do Jordão acaba de ganhar um novo complexo de entretenimento com a inauguração da Dreams House, no dia 09 de agosto. O espaço reúne dois parques temáticos que poderão ser visitados gratuitamente pelas crianças da rede municipal de ensino. O benefício foi obtido graças a uma parceria firmada pelo Governo Municipal com os empreendedores.

“Vai ter um trabalho social com as escolas, que vão ter dias de visitação específicos aqui gratuitamente. A gente agradece muito ao Dreams House e ao Grupo Dreams”, comemorou o prefeito Carlos Eduardo (Caê). As datas para o acesso livre ainda serão definidas.

“Nossa empresa tem o comprometimento na área social porque o acolhimento que tivemos do povo de Campos do Jordão foi incrível”, afirmou Maurício Bruns, proprietário do empreendimento.

Jordanenses terão desconto de 75%

A parceria entre a prefeitura e a Dreams House envolveu também jordanenses, que vão ter desconto exclusivo. “Ficamos muito felizes com este investimento que vai trazer o jordanense para dentro destes parques maravilhosos. Jordanense aqui vai ter 75% de desconto para visitar os parques. Agradeço muito ao Grupo Dreams”, disse o prefeito.

Com o abatimento, o valor do ingresso será de R$ 39, mas é preciso apresentar na bilheteria do parque o comprovante de residência em Campos do Jordão.

Os atrativos

A Dreams House abriu as portas com duas atrações: a primeira é o Mundo em Miniatura, uma maquete de aproximadamente 600 m² que reproduz metrópoles, fazendas, casas de montanha, portos, aeroportos entre outros lugares do cotidiano. A outra é o Dreamland Museu de Cera, o maior do Brasil, com 90 estátuas de artistas de Hollywood e personalidades com fama internacional.

A vinda do complexo de entretenimento, que vai contar ainda com mais dois parques temáticos, faz parte da estratégia do Governo Municipal de atrair novos investimentos para o desenvolvimento do turismo. “A nossa indústria é o turismo e a cidade está de portas abertas para novos parceiros para o desenvolvimento local e para aproximar o jordanense do turismo, que é o que faz Campos do Jordão andar para frente”, concluiu.