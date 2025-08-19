Setur-SP promove em Campos do Jordão capacitação para gestores de turismo

Workshop começa às 10h no Hotel Quebra Noz - Foto @correianews

Campos do Jordão recebe nesta terça-feira, 19/08, o Workshop Valoriza São Paulo, que tem como objetivo apresentar e tirar dúvidas sobre os programas desenvolvidos pelo governo estadual para o desenvolvimento do setor. O evento é promovido pela Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP) em parceria com a Fundação de Apoio e Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (FAPETEC)

A capacitação é voltada para gestores públicos do município, empresários e demais profissionais da área, que terão a oportunidade de conhecer em detalhes como funcionam os órgãos de fomento, entre eles, o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (DADETUR), que liberar recursos financeiros para cidades com potencial turístico. A diretora do DADETUR, Aline Bernardo, estará pessoalmente explicando os procedimentos.

Também participam do Workshop a coordenadora de Turismo da Setur-SP, Ana Clemente, que vai dissertar sobre as ações da pasta. Já o Inventário Turístico será apresentado pelo assessor de gabinete, Vanilson Fickert, e fechando a programação, o consultor Gregory Andrade vai falar sobre o CrediturSP, programa que concede créditos para o desenvolvimento do turismo paulista.

“Os workshops Valoriza SP são eventos importantes para aproximar a Secretaria de profissionais do turismo, além de apresentar os programas da Pasta e levar mais conhecimento para as regiões”, disse o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. O evento começa às 10h no Hotel Quebra Noz, em Vila Capivari. A inscrição é gratuita. Faça a sua aqui.