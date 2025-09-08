Obras provocam interdição total da estrada de Ubatuba

Interdições serão do Km 79,6 ao KM 87- Foto Reprodução DER

A partir desta terça-feira, 09/09, o principal acesso a Ubatuba ficará fechado para obras no trecho da Serra do Mar. A interdição será realizada entre os Km 79,6 e 87 das 11h às 15h. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o bloqueio total é necessário porque ao traçado sinuoso da rodovia nesta região impossibilita a implantação da operação Pare e Siga.

Serão realizados trabalhos de pintura de sinalização horizontal e instalação de tachas refletivas no asfalto. Homens da Polícia Rodoviária Estadual, equipes da Unidade Básica de Atendimento e do próprio DER vão estar de prontidão para garantir a segurança.

Nos dias 10, 16 e 17/09, a rodovia sofrerá novas interdições no mesmo horário no trecho de serra, que estará sinalizado com bandeiras. Durante a realização das obras, a rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, passa a ser a alternativa para os motoristas. Casos de emergência serão atendidos no telefone 0800-055-5510 do DER.