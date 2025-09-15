Museu Felícia Leirner recebe a primavera com pauta climática

Atividades fazem parte da 19ª Primavera dos Museus - Foto @correianews

Chuvas excessivas, longos períodos de estiagem, variações bruscas das temperaturas, tempestades, furações, entre outras intempéries provam que as mudanças climáticas já são uma realidade e não mais uma ameaça. Hoje, a luta não é para tentar impedir os fenômenos extremos, mas sim tentar conter seus efeitos. Nesse contexto, a conscientização entra em cena no Museu Felícia Leirner.

Dia 24 de setembro, o espaço vai promover uma oficina de instrumentos musicais feitos com materiais recicláveis. O objetivo é mostrar aos participantes que nem tudo que vai para o lixo é descartável e pode ser reaproveitado, reduzindo o volume de resíduos sólidos e aumentando a vida útil dos aterros sanitários. A atividade será em parceria com o projeto Reciclaí.

Além de instrumentos, os visitantes também vão aprender a fazer brinquedos utilizando papel. Essa oficina está prevista para o dia 25 de setembro. Já no dia 26, a gastronomia será o destaque da vivência “Natureza Comestível”. Lucimara Guimarães vai apresentar as inúmeras espécies de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCS).

As atrações fazem parte da Primavera nos Museus, que vai de 23 a 28 de setembro em museus, instituições de memória, espaços e centros culturais de todo o Brasil sob coordenação do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Nesta 19ª edição, o evento convida a refletir sobre como os museus podem documentar, pesquisar, educar e intervir nas práticas relacionadas aos impactos ambientais conscientizando a sociedade a enfrentar essas transformações.

O Museu Felícia Leirner participa com seu núcleo educativo promovendo ações de educação, cultura e meio ambiente. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista Campos do Jordão-SP. Aberto de terça a domingo, das 9h às 18h. fechado para visitação às segundas-feiras

Informações: (12) 3512-2508.